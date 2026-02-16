L'ex giocatore e commentatore calcistico Lorenzo Minotti ha parlato a Lady Radio, intervenendo sui prossimi impegni della Fiorentina.

Sul dilemma Conference

“Da una parte la Conference giovedì può essere un fastidio, perché il viaggio è lungo, in Polonia ci saranno pochissimi gradi e lo Jagiellonia è una squadra che può dare molto fastidio. Dall'altra però, essendo ottimisti, bisogna dire che la Fiorentina può arrivare in fondo alla competizione e aprirsi una porta per l'Europa”.

Su Ranieri e la difesa

“Ranieri è stato molto bravo a rimanere concentrato e a non farsi distrarre da cosa è successo. Passare da capitano a quasi venduto non è semplice. I problemi difensivi della Fiorentina non sono individuali, ma collettivi”.