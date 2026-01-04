Rispunta Commisso: "Complimenti per la vittoria meritata e grazie ai nostri tifosi per il sostegno"
Rocco Commisso
Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe a fine partita hanno chiamato l'allenatore, Paolo Vanoli e tutta la squadra.
Dagli Stati Uniti sono arrivati i complimenti per una vittoria meritata e fondamentale.
“Adesso testa bassa e pensiamo alla prossima partita contro la Lazio. Grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita” è quello che ha fatto sapere il presidente.
