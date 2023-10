Mattinata in famiglia al Viola Park: allenamento congiunto con la Fiorentina Primavera per gli uomini di Italiano

Questa mattina la Fiorentina di Vincenzo Italiano è scesa in campo al Viola Park per un allenamento congiunto con la Primavera di Daniele Galloppa. Un test in famiglia per rimettere qualche minuto nelle gambe prima dei due giorni di riposo concessi dal tecnico gigliato ai suo ragazzi prima del nuovo ritrovo, che sarà martedì.

La Fiorentina preparerà poi la partita contro l'Empoli che si giocherà lunedì al Franchi, che sarà l'inizio di un tour de force che porterà la squadra viola in campo anche in Conference contro il Cucaricki.