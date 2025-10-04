Sadotti: "Dispiace per il pareggio, prima della sosta era importante vincere. Testa al campionato, è ancora lunga"

Edoardo Sadotti, centrale classe 2006 della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo il pareggio odierno contro l'Hellas.

Sulla partita

“Partita tosta e molto fisica, come ci aspettavamo. Le cose che abbiamo fatto le avevamo preparate in settimana, potevamo uscire meglio dal basso ma queste partite, se non puoi vincerle, è importante non perderle. Dispiace perché prima della sosta erano punti da portare a casa, ma il campionato è lungo e possiamo fare bene”.

Sul rientro dopo la sosta

“Siamo una squadra forte, la sosta ci farà riposare ma anche lavorare per preparare al meglio le prossime partite, anche in vista della Youth League. Sempre con l'attenzione e la mentalità giusta per fare un ottimo campionato”.