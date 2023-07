Una giornata non particolarmente movimentata per la Fiorentina, sul fronte mercato. Cambia, tuttavia, il candidato numero uno alla porta viola: prende quota il nome di Kamil Grabara, estremo difensore polacco classe 1999. Dopo i recenti sondaggi nell'ultimo mese, la Fiorentina ha contattato il Copenhagen per ottenere ulteriori informazioni. Il club viola è in vantaggio su tutte le altre concorrenti, nonostante debba ancora arrivare un'offerta ufficiale.

Il sogno di mercato in difesa, Josip Sutalo, è un tesoretto che la Dinamo Zagabria non intende mollare a cifre fin troppo accessibili. Dopo il “no” alla prima offerta di ieri della Fiorentina, la società croata ha rifiutato anche i 18 milioni di euro + bonus da parte dell'Ajax. La richiesta è chiara: 25 milioni. Atteso un rilancio della Viola, con aggiunta di bonus e miglioramento dell'offerta, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Un'altra trattativa tutt'altro che semplice riguarda Lucas Beltran. Il River Plate si aggrappa alla clausola, fissata tra i 20 e i 25 milioni di euro che diventerà addirittura di 30 milioni (gli ultimi dieci giorni di mercato), e non è intenzionato a trattare. La Fiorentina, in più, non si muove per cedere in attacco. Inoltre ci sono almeno una decina di top club europei che seguono il 22enne argentino; tra questi, l'Atletico Madrid è ancora quello in fase più avanzata.

È stata anche la giornata dell'ufficialità di un prestito: Edoardo Pierozzi si accasa al Cesena, in Serie C. Il club bianconero ha l'opzione per esercitare il diritto di riscatto entro il 30 giugno 2024; non è previsto alcun possibile controriscatto a favore della Fiorentina.