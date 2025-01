A TMW Radio ha parlato il giornalista di RAI Sport Gianni Bezzi, che è intervenuto sull'attuale situazione della Fiorentina. Queste le sue parole: “Parlare male di Palladino è fuori luogo. E' sesta in classifica la Fiorentina, prima di queste ultime 5 partite lottava per un posto Champions, ha valorizzato giocatori e poi dopo il malore di Bove ha sofferto a centrocampo”.

"Non può risolvere tutto Kean e poi anche Gudmundsson non è quel giocatore così forte come si credeva. Per me Palladino sta comunque lavorando bene. Firenze non è una piazza semplice, è stato contestato anche Italiano. Non è da contestare Palladino, ha solo avuto un periodo nero, come ne hanno avute tante".