Bucchioni: “Paratici ha fatto svoltare una Fiorentina allo sbando, attesi altri acquisti. Un Vanoli traballante ha acquisito sicurezza”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato dell’ufficialità di Paratici alla Fiorentina, nella quale dal 4 febbraio ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

‘Da metà dicembre la svolta della Fiorentina’

“La firma di Paratici? Il dirigente era già operativo da un mese, era già tutto previsto, ho pensato anche fosse già stato al Viola Park, senza avere riscontri. Ormai da metà dicembre se ne parlava e c’è stata la svolta completa della Fiorentina. Una società allo sbando si è ritrovata, una squadra che non si sapeva nemmeno in quanti giocasse, una non squadra, ha avuto degli input precisi”.

‘Paratici? I nuovi arrivi hanno il suo timbro’

“Vanoli sembrava traballante e invece è stato confermato, sentendosi protetto, iniziando a fare delle scelte con più sicurezza e serenità. Era evidente che Paratici da un mese lavorasse per la Fiorentina. Non mi meraviglio né scandalizzo, è il calcio e cinicamente l’importante è che faccia una buona squadra, cambiando le cose. Gli arrivi hanno il timbro di Paratici, ora attendo altri acquisti con la sua firma, per ora nascosta ma abbastanza palese”.