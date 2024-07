Nzola costa troppo per il Verona? Sogliano: "Abbiamo ceduto giocatori forti in attacco e sappiamo che.."

Dopo il largo successo di ieri dell’Hellas Verona nell’amichevole contro il Rovereto, il direttore sportivo scaligero Sean Sogliano ha parlato a L'Adige del futuro gialloblu. Il ds ha sottolineato come, dovendo reperire un centravanti che dia garanzie, sia difficile per un club come il Verona di essere appetibile e competitiva sul mercato. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento per Mbala Nzola della Fiorentina, per il quale però l’ingaggio del calciatore resta un grande ostacolo.

“Per i parametri del Verona è difficile trovare attaccanti in grado di segnare”

Questo un estratto delle sue parole:"Il mercato è lungo e la squadra va completata. In attacco sono andati via giocatori importanti e sappiamo quanto sia difficile trovare profili in grado di segnare e finalizzare. Sarà fondamentale, però, lottare e andare pure oltre i propri limiti, ma i ragazzi lo faranno”.

“Dopo Noslin abbiamo scelto di scommettere su Mosquera, ma..”

Ha poi concluso: “Per quanto riguarda il reparto offensivo, dopo l'addio di Noslin con direzione Lazio l'Hellas ha scelto di scommettere sul colombiano Daniel Mosquera, giocatore che è sembrato già a proprio agio nelle prime uscite stagionali. Le trattative più calde oggi riguardano invece la possibile uscita di Tchatchoua e l'eventuale arrivo di Kastanos dalla Salernitana”.