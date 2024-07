Segue la squadra nella tournée inglese ma il suo futuro è lontano da Firenze: Amatucci piace ad un club di Serie B

Il centrocampista è regolarmente aggregato con la prima squadra di Raffaele Palladino per la tournée in Inghilterra, e quindi difficilmente lascerà la Fiorentina prima del ritorno in Italia tra 10 giorni, ma viste le tante richieste Lorenzo Amatucci sembra destinato a lasciare Firenze. Almeno per la prossima stagione.

L'anno a Terni lo ha messo in mostra

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta di Reggio, dopo la buona stagione con la maglia della Ternana, il centrocampista è diventato la priorità della Reggiana. Il classe 2004 è considerato il profilo ideale per rinfoltire il centrocampo granata e nelle prossime ore il ds granata Pizzimenti cercherà di aumentare la pressione per arrivare alla conclusione del trasferimento.

La Reggiana di Viali lo ritiene fondamentale

L’ex viola William Viali, attualmente tecnico degli emiliani, ha richiesto esplicitamente un play da schierare davanti alla difesa, ed Amatucci risulta essere uno dei profili fondamentale per la futura Reggiana soprattutto perché non ci sono altri giocatori con queste caratteristiche alla portata del club granata. Dopo le due settimane di ritiro al Viola Park Palladino ha aperto all’idea di lasciarlo partire per fare esperienza. Le due dirigenze sono in contatto, possibile il prestito.