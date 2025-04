La rivoluzione dei format delle coppe europee ha garantito scenari nuovi ma anche più ricchi: come riporta La Nazione infatti, la Fiorentina per aver raggiunto la semifinale di Conference si è messa in tasca 2,5 milioni di euro, mezzo milione in più rispetto alle scorse edizioni. L'approdo eventuale in finale invece ne varrebbe ben 4.

Ma è tutto il computo della stagione a registrare già un segno più rispetto a quella passata: a maggio 2024, con la finale se pur persa ad Atene, la società viola incassò circa 16,2 milioni. Quest'anno, con un turno d'anticipo, i milioni portati a casa sono già 17,7: merito del ritocco verso l'alto dei premi stabiliti dalla Uefa.