Passarella: "Una volta la Fiorentina non vendeva i suoi pezzi migliori, non dovrebbe farlo nemmeno oggi. Quarta e Nico Gonzalez..."

Daniel Passarella è stato tra i più grandi difensori ad aver vestito la maglia viola nella storia della Fiorentina. L'argentino ha parlato a Radio Bruno, parlando della sua avventura in viola: "Adesso sono a Firenze a trovare qualche amico. Questa città è sempre nel mio cuore, qui ho passato momenti bellissimi. Io stavo per terminare la mia carriera alla Fiorentina, ma poi l’Inter mi ha chiamato e ha provato a convincermi. Mi hanno voluto insistentemente e alla fine mi hanno convinto. Io stavo addirittura per ritirarmi.

Quarta simile a me? Non l’ho visto giocare molto, quindi non posso dirlo, ma in diversi me lo hanno ripetuto. Nico Gonzalez? Buon giocatore. Ai miei tempi i giocatori buoni la Fiorentina non li vendeva, dovrebbe succedere lo stesso anche adesso. Gli argentini hanno fatto spesso bene alla Fiorentina, forse è per questo che c’è questo grande amore tra i tifosi e i giocatori dell’Albiceleste. I tifosi viola mi hanno fatto sentire a casa. Presto tornerò a vedere la Fiorentina al Franchi".