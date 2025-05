Scontentezza Dodô: La telefonata tanto attesa e che non è mai arrivata. E alla fine potrebbe intervenire Commisso

Saranno queste due settimane decisive per il futuro sportivo della Fiorentina, in bilico tra una qualificazione europea da agguantare e un pugno di mosche in mano dopo l'eliminazione in semifinale di Conference.

Anche tra i singoli, sono diversi ad avere un futuro incerto. E fra questi troviamo anche Dodô. Su La Nazione si legge che il brasiliano è oggettivamente scontento del fatto che dalla società nessuno si sia fatto avanti per proporgli un rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027.

La telefonata che non c'è stata

II brasiliano si aspettava una chiamata per un adeguamento (ritocco verso l'alto e allungamento) nei mesi scorsi. Telefonata che però non è mai arrivata. Possibile che i dirigenti gigliati abbiano rimandato ogni tipo di discorso con lui a fine stagione e solo allora potremo realmente misurare il termometro delle sensazioni.

Interviene Rocco?

Sempre secondo il giornale citato, è ipotizzabile anche l'intervento diretto di Rocco Commisso in questa vicenda. I due hanno un ottimo rapporto personale, sulla sua agenda quando tornerà a Firenze ci sarà sicuramente anche questo argomento da affrontare. Alcuni top club europei monitorano la situazione.