“Non c’è niente da dire, pensate solo a migliorare e a rendere onorevole questo club”: questo il messaggio pubblicato ieri su Instagram da Dodô, prima di modificare poi il post. Una disavventura social per il calciatore della Fiorentina, che forse non ha il peso e l'importanza del sospetto massimo. Sembrano parole di addio, corrette poi con il beneficio dell'errore in buona fede. Il mercato, però, si fa vivo.

Al di là di gaffe social, la situazione di Dodô è effettivamente in bilico, come ribadisce il Corriere dello Sport-Stadio. Le parti erano andate a un passo del rinnovo, che però ad oggi non si vede e non vede passi in avanti: i procuratori domandano commissioni e l'ingaggio proposto dalla Fiorentina non scatterebbe da subito. Sullo sfondo, l'interesse del Barcellona.