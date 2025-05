E adesso? Chi rimane? Il lungo elenco di prestiti da gestire col terrore di non fare l'Europa

Alla Fiorentina restano pur sempre tre partite per fare nove punti (non sono ammessi passi falsi per tentare l'impresa) e sperare di ottenere un posto in Europa, qualunque essa sia. Ma è inevitabile che l'eliminazione in semifinale di Conference contro il Betis lasci strascichi dolorosi. La stagione non è finita, ma la Viola si lecca le ferite. E ora arriva un tema spinoso.

Chi resterà? La prossima annata senza Europa non è più solo una paura, rischia di essere l'amara realtà. E così è difficile trattenere i migliori, come riporta La Gazzetta dello Sport. Gosens e De Gea, con alte probabilità, resteranno a Firenze a prescindere dal risultato almeno per un'altra stagione. Discorso diverso per Kean, qui la posizione in classifica conta eccome; convincerlo senza una competizione europea sarà quasi impossibile. E Dodô, se possibile, è ancora più vicino all'addio viste le tante offerte per lui.

La lista a centrocampo è lunghissima. Cataldi è un riscatto fattibile, ma gli altri costano tanti milioni. Da Adli a Folorunsho, ci sono tanti casi di prezzo piuttosto alto e di rendimento non altrettanto rispettato. Colpani è al passo d'addio. E Fagioli, salvo sorprese, dovrebbe rimanere… nonostante non siano stati mesi semplici. E Gudmundsson? Il riscatto è fissato intorno ai 20 milioni di euro. Con la situazione giudiziaria di mezzo, sarà tutto da vedere.