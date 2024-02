Lo storico ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli a Lady Radio affronta vari temi delicati dopo la sconfitta viola a Bologna, essendo anche stato presente allo stadio Dall'Ara per assistere all'incontro.

‘Presi calciatori funzionali a Motta, a Bologna c’è entusiasmo e tutti vanno nella stessa direzione'

“Anche nelle difficoltà tutti sono sereni a Bologna, la squadra ha dato messaggi di tranquillità. Poi le partite si possono perdere ma c’è la consapevolezza di aver fatto un certo tipo di lavoro e la gente di diverte. Tutti lavorano nella stessa direzione, ho toccato con mano un ambiente bello e invidiabile. I giocatori presi dal Bologna sono quelli che servivano all'allenatore, per caratteristiche e ruolo, funzionali ad un certo tipo di calcio. Sartori è bravo perchè spende il giusto, sbagliando meno degli altri, non perchè compra i calciatori per fare le plusvalenze. Al Chievo, col 4-4-2 vendeva un calciatore e ne prendeva un altro, così le ali così le punte. Non ha mai violentato un calciatore per fargli fare un ruolo diverso da quello fatto fino a quel momento. Lo stesso è accaduto all'Atalanta con Gasperini. A Motta sono stati presi i calciatori adatti al suo tipo di calcio, l'ultimo è Odgaard arrivato a gennaio, stampati per il tecnico rossoblù”.

‘Il Bologna è avanti negli investimenti sui calciatori rispetto alla Fiorentina’

“Sartori è arrivato un anno e mezzo fa, si è dovuto adattare al calcio di Mihajlovic e ai giocatori trovati in rosa. Il Bologna ha venduto Arnautovic, Dominguez, Schouten, Barrow, Sansone, rivoluzionato la squadra e iniziato un percorso con Motta andando in una chiara direzione di calcio. È stato bravissimo a trovare i calciatori compatibili. Il percorso iniziale Saputo-Commisso è stato più o meno lo stesso, prima basi e poi si costruisce. Certamente Saputo ci ha messo diversi anni, non aveva trovato le scarpe giuste. Commisso ha dato solidità al club col Viola Park, Saputo ha ampliato il centro sportivo del Bologna. Poi ci sono gli investimenti sui giocatori, e la Fiorentina è indietro, pur avendo speso tanti soldi”.

“La Fiorentina gioca molto sull'orgoglio dell'allenatore, così come il tecnico. Come a dire: ‘Non sono stati presi i calciatori che volevo? Io dimostrerò che posso raggiungere i risultati lo stesso'. La società dal canto suo pensa: ‘Ci penserà l’allenatore'. Ieri non mi è piaciuta l'uscita dal campo di Bonaventura, diritto in panchina senza nemmeno guardare Italiano, che si è girato dall'altra parte. Sono un maniaco dei particolari e su questo ho decisamente messo l'occhio. Quando ho visto la faccia di Bonaventura al cambio l'ho seguito con attenzione…spero non sia una situazione di difficoltà”.

‘Il gol annullato al Bologna? Rocchi mi ha detto che c’è un fallo di Posch su Belotti"

“Il Bologna ha dato l'impressione di avere molte più soluzioni di gioco e idee, la Fiorentina non è mai arrivata sul fondo e sembra aver smarrito il suo credo calcistico. Belotti non ha mai calciato in porta ma occorre mettere in condizioni gli attaccanti di farlo. Rigore per la Fiorentina? Ho incrociato Rocchi allo stadio chiedendogli del fallo su Gonzalez e la rete annullata a Orsolini. Dice che l’arbitro aveva visto un fallo di Belotti su Beukema, poi c’era stato il fallo su Nico. Il gol annullato al Bologna deriva invece da un fallo di Posch su Belotti, non da una posizione di fuorigioco”.