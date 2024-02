Incredibile Osimhen: perde il volo e salta la partita col Genoa

Incredibile disavventura per Osimhen dopo la Coppa d'Africa

Il centravanti nigeriano Victor Osimhen era atteso in giornata dal Napoli, dopo la Coppa d’Africa persa in finale contro la Costa D'Avorio. Il classe '98 nigeriano però non rientrerà in giornata a Capodichino. Come riporta il sito vicino agli Azzurri partenopei TuttoNapoli, Osimhem si era regolarmente imbarcato nel volo Lagos-Istanbul, ma il volo ha tardato di 20 minuti e così il bomber azzurro ha perso la coincidenza.

Niente Genoa per la punta africana

Osimhen farà ritardo e quindi è ormai da escludere la sua presenza sabato col Genoa. Pare che il suo arrivo a Napoli dalla Turchia sia previsto per la tarda serata o nella giornata di domani e il calciatore non potrà prendere parte all'impegno della squadra di Mazzarri contro il Genoa.