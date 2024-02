Bonaventura in crisi? Il ruolo decisivo di Italiano

Le voci di mercato e sul rinnovo del contratto che ancora non c'è con la Fiorentina, hanno sicuramente influito sul rendimento di Giacomo Bonaventura.

Ruolo decisivo di Italiano

Il centrocampista-trequartista è in un momento delicato. Su La Nazione si sottolinea il ruolo decisivo che Italiano potrà dare a Jack per riportarlo in carreggiata.

Ritornare in condizione (fisica e mentale)

Rimetterlo in moto, fargli capire che la Fiorentina ha bisogno di lui. Dei suoi gol. Italiano dovrà chiedergli di ritornare in condizione (fisica e mentale) il prima e meglio possibile. Che la sua testa si stacchi da altro, anche dal futuro.