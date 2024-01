Il Napoli perde un titolarissimo per la Supercoppa contro la Fiorentina. Tra i pali partenopei una vecchia conoscenza viola

Pessime novità in casa Napoli: dopo le partenze per la Coppa D'Africa di Anguissa e Osimhen e l'infortunio di Natan che si è sommato a quello di Olivera, la squadra di De Laurentiis perde un'altra pedina fondamentale per tante settimane.

Altro duro colpo per Mazzarri

Si tratta del portiere titolare Alex Meret, che si è sottoposto ad esami strumentali, dopo l'infortunio col Monza, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il calciatore salterà certamente la sfida con la Fiorentina in Supercoppa, prevista il 18 gennaio prossimo.

L'ex viola sarà titolare

Pronto a difendere la porta azzurra, già dalla gara col Torino, l'ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini, che di ritorno a Firenze dopo tanti anni non è riuscito ad imporsi in riva all'Arno, lasciando lo scorso mercato di riparazione la squadra viola.