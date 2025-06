La Fiorentina riscatta Gudmundsson e Thauvin improvvisamente... rinnova con l'Udinese

Per qualche giorno il presagio di Florian Thauvin, match winner nell'ultimo Fiorentina-Udinese al Franchi, si era stagliato sul cielo di Firenze, in qualità di possibile rimpiazzo di Gudmundsson, qualora l'islandese non fosse stato riscattato. Invece poi il colpo di teatro viola, con l'acquisto a titolo definitivo e un Thauvin che a quel punto non era più d'attualità. Non sarà un caso infatti che il 32enne francese abbia rinnovato proprio ieri con l'Udinese, per un'altra stagione: