A Lady Radio ha parlato il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, sollevando varie perplessità in merito alle prestazioni della Fiorentina, in proiezione del derby di scena a Pisa domenica prossima.

‘Perchè Pongracic e non Comuzzo?’

“Piccoli e Kean insieme? Proprio no, lo abbiamo capito. Se Gudmundsson si scalda perché non entra? Si riprende e poi si riferma sempre. Non si capisce niente di questa Fiorentina, non si fanno due passaggi di fila. Perché se giochi a 4 dietro schieri Pongracic e non Comuzzo? Il croato non ha le qualità del marcatore".

‘Fiorentina nè forte nè brillante, ma la preparazione?’

“La squadra tarda a prendere il via, mentre ad esempio il Pisa lo ha fatto. La squadra di Gilardino ha messo sotto la Roma e a Napoli ha fatto una grande partita, facendo sudare freddo Conte e i campioni d’Italia in carica al Maradona. Ma che preparazione hanno fatto? Manca forza nei contrasti, non c’è brillantezza. La Fiorentina arriva sempre dopo sulle seconde palle. Gosens è calato tanto, non ha più la sua classica resistenza".