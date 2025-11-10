FOTO - Il fermo immagine da brividi sul 2-2 del Genoa. Tutti i difensori viola a protestare, De Gea immobile

C'è un fermo immagine che ancora più del replay rende inspiegabile il gol preso dalla Fiorentina in occasione del 2-2 del Genoa segnato da Colombo.

L'azione

Pochi istanti dopo il gol di Piccoli, l'attaccante del Grifone, che in precedenza si era fatto parare un rigore da De Geaha segnato da terra un gol a dir poco rocambolesco. Il portiere viola esce a vuoto, la palla vaga in area e dopo diversi tocchi carambola su Colombo che è a terra, l'attaccante genoano d'istinto calcia da sdraiato e segna.

Tutti fermi

Ma l'immagine mostra come nel momento del tiro, ben 4 difensori viola hanno la mano alzata per protestare, mentre De Gea è immobile a metà area, quasi disinteressato. Una distrazione forse dovuta alla convinzione di un fallo che non c'era. E così è arrivato il 2-2. Un gol che in Serie A è francamente inaccettabile prendere. Soprattutto se sei la Fiorentina e se sei ultima in classifica.