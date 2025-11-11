Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile, dopo le smentite da parte della Fiorentina sulle voci di una cessione della società dal presidente Rocco Commisso, ha espresso le sue considerazioni al riguardo tramite un post sul suo profilo Facebook.

"La Fiorentina verrà ceduta quando…"

Basile ha commentato: "La Fiorentina, secondo me, verrà ceduta allo stesso modo con cui è stata acquistata: in un lampo, e all’improvviso, quando non ci saranno voci e anticipazioni tipo “l’amico di mio cuggino” e avvistamenti di fantomatici emiri in via Tornabuoni. Quando lo deciderà il proprietario, come ha sempre fatto. E quando ci saranno acquirenti veri".

"Commisso, senza il suo dirigente amico…"

Il suo post prosegue così: “Credo che il presidente, dopo la scomparsa del suo dirigente (Joe Barone, ndr), alleato e amico, si senta più solo. Quanto questa malinconia inciderà sul futuro, lo vedremo”.