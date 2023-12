Nzola e una decisione da prendere... che rischia di precludergli la carriera in Nazionale. Ecco la data del verdetto

L'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola è davanti a un bivio. Dopo aver comunicato l'indisponibilità a partecipare alla Coppa d'Africa, al momento della sua presenza tra i pre-convocati dell'Angola, adesso il suo futuro è in bilico.

E adesso in Angola?

Nzola vede la Fiorentina come priorità, ma un'eventuale conferma del suo interesse nel rimanere a Firenze, senza minimamente contemplare la presenza alla competizione, rischia di precludergli definitivamente la carriera in Nazionale. Così riporta Afrik-foot.com. Il ct Pedro Gonçalves non è affatto contento e valuta l'esclusione a priori. C'è tempo fino al 3 gennaio, data in cui lo stesso commissario tecnico annuncerà i convocati ufficiali.