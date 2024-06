Con l'arrivo di Pavlidis, c'è ancora posto per l'ex viola Cabral? Il Benfica fa il prezzo

Dopo l'addio alla Fiorentina dell'estate scorsa, la prima stagione di Cabral al Benfica non ha entusiasmato il club e i tifosi. Tanto che Rui Costa è corso ai ripari con l'acquisto di Vangelis Pavlidis dall'AZ che deve soltanto essere ufficializzato. Il tecnico Schmidt vede il brasiliano in uscita, la cessione è più di un'ipotesi.

Ecco quanto chiede il Benfica per Cabral

Secondo quanto riportato dal portale di O Jogo, la richiesta del Benfica per Cabral è di 15 milioni di euro. C'è già stato un tentativo da parte del Cruzeiro, che però si è arreso alla volontà di riportare l'ex viola in patria per la cifra troppo alta.