L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana, affrontando vari temi attuali di casa viola.

‘Piccoli e Kean? Possono giocare assieme, ma…’

“Pioli ha la maturità e l'esperienza per cambiare ciò che l'anno scorso non è andato. Non dobbiamo disperarci, siamo ancora all'inizio, ma è chiaro che quella con il Como comincia a diventare una partita importante e per certi versi decisiva. Supportare due punte, per quanto possano lavorare bene Kean e Piccoli, necessita di un centrocampo che oltre alla qualità abbia anche la gamba, cosa che la Fiorentina non ha avuto finora. La squadra sta subendo dei gol che manifestano la difficoltà di gestire la palla”.

“Ho visto Kean abbandonato”

Poi ha aggiunto: “Non ho capito la gestione del primo tempo e dell'inizio del secondo. Se vuoi giocare a palle lunghe va bene, ma non puoi pensare di buttare la palla avanti senza che il centrocampo supporti gli attaccanti. Ci vuole pressing, ci vuole reattività sulle seconde palle, invece con il Napoli ho visto Kean abbandonato in mezzo a tre difensori. In questa maniera fai davvero fatica”.