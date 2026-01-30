Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha parlato di canali ufficiali del club: “Abbiamo ricevuto innumerevoli messaggi, abbracci e telefonate. L’affetto dimostrato da dipendenti, tifosi e amici è stato davvero travolgente. Un messaggio, in particolare, ci ha toccati profondamente: quello di Andrea Bocelli e della sua compagna, che in poche righe hanno saputo cogliere un ritratto autentico ed emozionante di mio padre. In campo, vedere la maglia numero 5 con il nome “Rocco” esposta con orgoglio dopo i gol di Mandragora o di Emma Severini sono stati gesti che non dimenticheremo mai”.

“Continueremo il lavoro di Rocco. Ferrari ha la nostra piena fiducia”

“Ringrazio tutte le squadre della Fiorentina, di ogni categoria, che lo hanno onorato sul terreno di gioco. Chiedo loro — ora più che mai — di ricordarlo dando tutto, ogni volta che indossano la maglia della Fiorentina. Il tributo all’interno dello stadio è stato un momento di grandissima emozione e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per renderlo possibile. Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre. Mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro, conducendo la Fiorentina al livello che la città di Firenze merita. Lo faremo insieme a persone di fiducia, che ci sono state accanto per molti anni, come Mark Stephan, nostro Chief Executive Officer, e Alessandro Ferrari, nostro Direttore Generale. Alessandro gode della nostra piena fiducia, una fiducia costruita e guadagnata nel tempo, e continuerà a essere il nostro punto di riferimento, così come lo è stato per mio padre”.

“Vanoli ha migliorato la situazione, ora serve unità. In bocca al lupo a Paratici”

“Vorrei ora rivolgermi alla prima squadra. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha cambiato la situazione. Ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è fondamentale l’unità. In una parola — come diciamo negli Stati Uniti — dovete essere tough: compatti, determinati e motivati. Per quanto riguarda la Fiorentina Femminile, ho grande fiducia nell’allenatore Pinones Arce e nel lavoro del Direttore Sportivo Mazzoncini. Siamo ancora in corsa sia in campionato sia in Coppa Italia e i mesi decisivi sono davanti a noi. Desidero inoltre fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici, che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera”.