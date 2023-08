L'attaccante della Dinamo Mosca, Fedor Smolov, ha condiviso la sua opinione sul futuro della punta della Fiorentina, Alexandr Kokorin, che si è fatto apprezzare dai tifosi viola nel fine settimana per aver realizzato due reti nelle amichevoli giocate al Franchi contro Sestri Levante e Ofi Creta.

“Io e Kokorin siamo in contatto - ha detto - e ci congratuliamo a vicenda in molte occasioni. Per quanto riguarda la Fiorentina, per quanto ne so, lì non aveva un rapporto così semplice con l'ambiente. Ma vorrei che rimanesse lì. Sasha ha le qualità calcistiche e può rimanere a giocare in Italia. Gli auguro tutto il bene e che possa dimostrare il suo valore".