La Fiorentina ha presentato ufficialmente Andrea Colpani come nuovo giocatore viola. Ecco cosa ha detto il centrocampista in conferenza stampa: “Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, cercheremo di migliorare gli obiettivi rispetto all'anno scorso. Sia per il campionato, sia a livello europeo. Numero di maglia? Non ho ancora scelto, vedrete nei prossimi giorni. Avrei voluto il 28, ma ho parlato con il Chino (Martinez Quarta, ndr) e lo tiene volentieri”.

“Sono chiamato a fare la differenza”

Sul rapporto con Palladino: “Ci ho spesso scherzato, dicendo ‘Mister ma mi toglie sempre al 65°…’, in realtà è una mia lacuna e un calo nelle ultime fasi di partita. Anche questo aspetto è uno di quelli dove voglio migliorare, cercando un rendimento alto in tutta la partita. Giocando poi in quella posizione, dietro la punta, il mister chiede di essere decisivi. Si può uscire e giocare bene, ma poi sei chiamato a fare la differenza. Questo sarà un anno importante anche sotto l'aspetto dei numeri, ma soprattutto per il bene della Fiorentina e della squadra”.