Il nuovo centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani si è presentato ufficialmente alla piazza in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “La trattativa è iniziata con Palladino, che mi ha chiamato e mi ha detto che voleva portarmi qui a Firenze. Io l'ho seguito molto volentieri ed è un motivo d'orgoglio”.

“Per me è l'anno della consacrazione”

Sulle aspettative: “Si aspettano tanto da me, ma anche io in prima persona voglio migliorare i numeri dell'anno scorso. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, cercando anche di inseguire i traguardi personali. Per me è l'anno della consacrazione, voglio diventare un giocatore importante della Fiorentina”.

“Palladino ha la stessa fame”

Su Palladino: “L'ho ritrovato con la stessa fame e voglia di imporre le sue idee. Si vede che è partito fortissimo anche qui, con i ragazzi che sono forti, intelligenti e molto carichi. Modulo? Sono un po' avvantaggiato, visto che ci ho già lavorato per due anni. Con lui ho fatto sia da trequartista che da esterno, mi metto a disposizione senza problemi”.

“Posso migliorare ancora molto”

Sullo scomodo paragone con Antognoni: “Molto difficile da sorreggere, ma sinceramente penso a me stesso e al presente. Sapete che nelle giovanili dell'Atalanta ero uno dei più piccoli e dei più grassi, ma posso dire di non aver mai mollato e di aver inseguito il mio sogno. Ho lavorato molto su struttura e forza fisica, con il passare degli anni trovi esperienza e minuti, quindi cresci. Lo vedo come un altro punto di partenza, posso migliorare ancora”.