Sul proprio canale YouTube il giornalista di Sky Stefano Borghi ha analizzato le gare dell’Italia Under 21 di Silvio Baldini, della quale fanno parte ben tre giocatori della Fiorentina: Cher Ndour, Tommaso Martinelli e Niccolò Fortini.

‘Si parla molto bene di Fortini, però…’

“Fortini è stato anche un po’ sfortunato, è entrato nel finale della partita con l’Armenia, si è fatto espellere per due ammonizioni molto ingenue in due minuti. Viene da una buona stagione in Serie B, a Firenze di spazio ne ha poco, è un giocatore che deve crescere ma del quale si parla molto bene”.

‘A Ndour manca continuità nell’esprimersi’

“In mediana, Ndour fa parte dell’intelaiatura azzurra, agendo da mezzala-trequartista. Il centrocampista della Fiorentina è un giocatore che avrebbe delle possibilità fisiche e tecniche superiori, che dovrebbe essere un top, d’altra parte è passato da club come Benfica e Psg, nonostante sia molto giovane. Ndour ha tanti valori ma continua a faticare ad esprimerli in maniera definitiva, ha bisogno di giocare alla Fiorentina”.

“In porta nell’Under 21 finora hanno giocato Mascardi, Motta, Palmisani, c’è una gerarchia da costruire, con Baldini che ha deciso di dare fiducia a tutti, c’è da capire chi possa essere il portiere titolare di questa squadra”.