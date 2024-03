Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo il pari di Torino spiega: “C'è rammarico per il risultato perché abbiamo giocato in undici contro dieci per 50 minuti, però c'è anche l'avversario. Fiorentina e Torino sono due squadre che si rispettano e si temono e ogni partita sembra una fotocopia: battaglie, partite sporche e agonistiche. Però ci portiamo a casa il punto e continuiamo una striscia positiva”.

E poi: “E' mancato che ci hanno tolto profondità, non trovi mai uno spazio e devi cercare una giocata individuale, che non c'è stata, per sbloccarla”.

Infine: “Adesso ci dobbiamo far trovare tutti pronti, abbiamo rientri importanti, c'è Dodo che sta bene, Castrovilli che è quasi pronto, Quarta e Kouame che lunedì torneranno ad allenarsi, quattro frecce nell'arco che saranno importantissime. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, abbiamo fatto passi falsi in partite allucinanti. Dobbiamo andare a recuperare quei punti con le grandi”.