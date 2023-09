Dopo il "no, grazie" della Fiorentina, Demme rimane a piedi anche sul mercato turco

Quello di Diego Demme era tra i nomi caldi per il mercato della Fiorentina, specie nelle ultimissime ore, vista la partenza di Amrabat. Alla fine la società viola ha virato su Maxime Lopez come rimpiazzo, seppur non naturale, del marocchino.

Il centrocampista del Napoli, ai margini del progetto partenopeo, era stato offerto alla società gigliata, che ha risposto con un “no, grazie” e nelle ultime ore gli agenti del giocatore lo hanno proposto anche al Fenerbahce, visto il mercato aperto in Turchia. Secondo il portale Sporx, però, anche il club turco sembra pronto a declinare l'offerta.