"Brescianini è una classica mezzala d'inserimento, ma può giocare anche dietro la punta. Il suo limite..."

L'allenatore di Marco Brescianini ai tempi del Cosenza, Davide Dionigi, ha commentato l'arrivo del calciatore alla Fiorentina e il suo possibile utilizzo nello scacchiere viola.

Il punto debole

“Brescianini è un giocatore che ho voluto fortemente quando ero sulla panchina del Cosenza- ha rivelato Dionigi a TuttoMercatoWeb - veniva da alcune stagioni complicate in cui sembrava finito fuori dai radar. È un giocatore che ha corsa, fisicità e un ottimo piede. Deve migliorare un po’ il colpo di testa, nonostante sia strutturato fisicamente”.

Il ruolo preferito

L'ex allenatore del nuovo giocatore viola ha poi inquadrato meglio quale ruolo potrebbe ricoprire: "È una classica mezzala di inserimento e di qualità, a volte ha giocato anche dietro la punta, ma il suo ruolo è quello della mezzala di inserimento".