Novellino: "Italiano sta facendo fatica alla Fiorentina, ma caratterialmente è l'ideale per Napoli. Anche se Gasperini..."

L'allenatore Vincenzo Italiano è in difficoltà in questo 2024 alla guida della Fiorentina. Si parla già di addio a fine stagione e del forte interesse del Napoli nei suoi confronti. A tal proposito, il tecnico Walter Novellino ha parlato dell'ipotesi.

“Sarebbe l'ideale, ma…”

Ecco le sue parole a Tag24.it: “In questo momento Italiano sta facendo fatica alla Fiorentina. Però è un tipo tosto, l'allenatore caratterialmente ideale per questo Napoli arrogante e con poca umiltà. In questo momento ci vuole uno con un po' di polso. Anche se un nome ancora più adatto sarebbe Gasperini; mi offro io per andare a prenderlo direttamente”.