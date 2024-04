L'ex giocatore e allenatore Claudio Onofri ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio contro il Genoa. Queste le sue parole: "La Fiorentina e Italiano quest'anno sembrano depressi: pochi gol, poche occasioni nonostante le qualità. Sono sempre stato un estimatore di Italiano, ma deve imparare a cambiare, anche a partita in corso. Per me Belotti e Beltran devono giocare accanto, non uno dietro l'altro.

Gilardino? E' completamente diverso da Italiano. Lui si adatta al gioco dell'avversario non avendo mai uno schema di gioco fisso. E' un allenatore che comunque ha fatto bene e merita il rispetto per il lavoro che ha fatto e sta facendo"