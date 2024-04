Orgoglio Kayode: è l'unico italiano in corsa per il Golden Boy 2024. Ecco in che posizione si trova il terzino della Fiorentina nella top 100

Il Golden Boy è un premio che ogni anno viene riservato al miglior giocatore Under 21 tesserato per un club europeo. A stilare la classifica dei migliori giovani in circolazione è il Golden Boy Football Benchmark Index, piattaforma di analisi-dati che stabilisce la “Top 100”. Una classifica in aggiornamento costante – basata su accurati parametri e coefficienti.

Sono solo 5 i giocatori che militano nel nostro campionato che si sono guadagnati un posto nell’Index: il primo è lo juventino Kenan Yildiz, al 16° posto, seguito sei posizioni indietro, al 22esimo posto, dall’unico italiano in lista nei 100: Michael Kayode della Fiorentina.

Presenti anche Urbanski del Bologna (46°), Carboni del Monza e Gineitis del Torino, rispettivamente al 54° e al 92° posto. La classifica sarà poi aggiornata nel corso dell'annata.