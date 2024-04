Fiorentina, che disastro questo girone di ritorno. Una prima parte da Champions ti sta salvando dalla lotta salvezza

Giunti alla fine della 32esima giornata di Serie A, a sei partite dal termine del campionato 2023/24, si può fare un punto significativo su quello che è l'andamento delle squadre in un girone di ritorno ormai già ben oltre il giro di boa. Crollo verticale della Fiorentina, che se a inizio girone era in lotta per la Champions al quarto posto, nella seconda parte di campionato ha tenuto un ritmo assai inferiore.

Considerando solo le gare di ritorno, la squadra di Italiano infatti sarebbe adesso al 17esimo posto con soli 11 punti guadagnati in 12 partite giocate. Questa la classifica parziale per girone di ritorno:

Inter 35 Milan 30 Bologna 27 Roma 26* Napoli 21 Atalanta 21* Lazio 19 Monza 18 Torino 18 Genoa 18 Juventus 17 Cagliari 16 Empoli 15 Hellas Verona 14 Udinese 11* Lecce 11 Fiorentina 11* Frosinone 8 Sassuolo 7 Salernitana 3

*una partita in meno