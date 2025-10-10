Massimo Orlando: "Nicolussi Caviglia e Piccoli, una partita con la Fiorentina e via in Nazionale... ma vi sembra normale?"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è tornato a parlare della Nazionale Italiana e dei giocatori della Fiorentina convocati - Kean escluso. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Per me le convocazioni di Piccoli e Nicolussi Caviglia con l'Italia sono in entrambi i casi una follia. Basta davvero poco”.

La polemica di Massimo Orlando: “Ma vi pare normale?”

Aggiunge: “Entrambi avranno giocato una partita da titolari nella Fiorentina e vengono subito chiamati in Nazionale… Ma vi sembra normale? Poi, sulle qualificazioni per andare al Mondiale farei una proposta: vorrei che le dodici squadre più importanti avessero già accesso diretto, così si evitano questi gironi che rompono solo le scatole”.