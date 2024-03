Corriere dello Sport-Stadio: La promessa di Italiano a Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, trovano risalto le parole dell'allenatore: “Il mio regalo per Rocco”. E ancora: “Italiano: Commisso merita un trofeo”. Sommario: “Ecco la promessa del tecnico, oggi in tribuna per squalifica: ”Dobbiamo restare concentrati sui nostri tre obiettivi. Il futuro? La Fiorentina è al corrente del mio pensiero". Nzola centravanti e Beltran trequartista. In campo alle 18.45".

Sempre Italiano in primo piano. L'allenatore dice: "Regaliamo un trofeo a Commisso". Sottotitolo: "Per la prima volta tra i professionisti sarà costretto a guardare la squadra dalla tribuna". Di spalla il commento: "Italiano non è uscito dalla palude di un rapporto incompiuto con Firenze. La sua Fiorentina si meriterebbe di lasciare la prova tangibile della propria esistenza" Sempre sulla vicenda Italiano, leggiamo sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, un commento scritto dal giornalista Ale...

Apertura: “Beltran trequartista: ora il Vikingo ci ha preso gusto”. In taglio basso: “Mandragora: Più malizia”.