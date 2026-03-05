Corriere dello Sport-Stadio: Patto (e confronto) al Viola Park

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 18

In primo piano stamani c'è: “Così non è più Gud”. Sottotitolo: “L’islandese sotto tono non riesce a incidere Serve il salto di qualità”. In taglio basso: “Kean lavora a parte. Torna la difesa a 4”.

Pagina 19

Qui leggiamo: “Patto al Viola Park”. Sommario: “Ieri il confronto tra allenatore, club e squadra: la Fiorentina viene prima di tutto, serve rispettare storia e tifosi e assicurarsi la salvezza”. E infine: “De Gea il grande assente di ieri: motivi familiari”.