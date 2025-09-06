E' iniziato ieri il secondo biennio in Under 21 per Cher Ndour, a questa tornata uno dei leader per esperienza, essendo un 2004 in mezzo a tanti 2005 e 2006 chiamata dal neo ct Silvio Baldini. Gli azzurrini ieri hanno battuto in rimonta il Montenegro per 2-1, con il centrocampista viola in campo per 90 minuti. Non una prova memorabile per lui, con i soliti pregi e difetti di Firenze messi in campo tali e quali anche a La Spezia.

La Gazzetta dello Sport, per firma di Alex Frosio, lo boccia così: “Troppi errori in rifinitura. E' un diesel e finisce in crescendo ma da uno dei più esperti serve di più”.