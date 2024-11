Serena: "Palladino si è dimostrato molto intelligente cambiando il suo credo iniziale. Gosens una certezza, Biraghi e Parisi…”

Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina Michele Serena, durante collegamento con Radio bruno, ha avuto modo di elogiare Raffaele Palladino e la sua Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"“Ho apprezzato molto le parole di Palladino uscite ultimamente. Ha dimostrato di aver lavorato per due mesi su un idea di calcio, e quando si è reso conto che i ragazzi non erano in grado di esprimersi al meglio ha scelto di virare verso altre soluzioni passando alla difesa a 4. E da lini poi la Fiorentina non si è piu fermata, e speriamo che non lo faccia pe Sun bel po. Molti dei nostri colleghi fanno fatica a mettere nel cassetto certe idee, come se fosse simbolo di debolezza, e invece penso sia il contrario. Cambiare idea per il bene della squadra secondo me è sintomo di grande intelligenza”.

“Ho gia avuto modo di esprimermi su Gosens. Ce lo ricordiamo dai tempi dell’Atalanta dove faceva il quinto, e sono convinto che fosse arrivato a Firenze per portare avanti l’idea iniziale con la difesa a 3, facendo il quinto. Lui il terzino lo può fare benissimo, è molto simile a quello di esterno a tutta fascia, l’unica cosa dove mancherà sicuramente e quella relativa ai gol. Lui è uno che li ha sempre fatti, quindi può essere che avendo maggiori compiti difensivi possa fare meno gol. Resta comunque giocatore importante per questa squadra, la Fiorentina sulla fascia sinistra è messa piu che bene”.

Ha poi concluso parlando di Parisi e Biraghi: “Non sono certo io a dover dare consigli a questi ragazzi. La mia opinione è che tra i due ad andarsene sarà Parisi, è lui che essendo giovane ha maggior bisogno di giocare e di mettersi in luce. Il tutto restando comunque ancorato alla Fiorentina, e quindi muovendosi in prestito. In tre per un ruolo mi sembra quasi esagerato”.