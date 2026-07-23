Un arrivo alla Fiorentina che non è in discussione. I tempi per il talento del Real Madrid

Victor Valdepenas continua a lavorare nel ritiro del Real Madrid di José Mourinho.

Ma il suo arrivo alla Fiorentina non è in bilico. Tutto praticamente fatto per l'arrivo in viola del classe 2007.

Niente Inghilterra

L'ideale per Fabio Grosso sarebbe stato averlo a disposizione per le partite che si giocheranno in Inghilterra. Ma è più verosimile il fatto che il talento spagnolo arrivi ad inizio agosto.

E l'1 agosto…

Tra l'altro il primo del nuovo mese ci sarà pure l'amichevole tra Fiorentina e Real Madrid che si giocherà a Klagenfurt, in Austria. Sarà con le Merengues o con i Viola?