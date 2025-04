Notizia di queste ore l'appendicite che ha colpito l'esterno della Fiorentina Dodo. In attesa di capire se verrà operato o meno, il diretto interessato è apparso decisamente ottimista sulla questione come dimostrano dei commenti che lui stesso ha lasciato su Instagram sotto al post di Passione Fiorentina.

“Non preoccupatevi!”

“L'appendicite non ce l'ha fatta, correvo troppo forte e non mi seguiva” scrive Dodo, con tanto di emoji che ride. Poi aggiunge “Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in quattro mesi un'appendicite non è niente”. Che dire, speriamo davvero che sia così e che Dodo possa continuare ad esaltarci con le sue giocate in campo.