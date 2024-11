Kayode cerca più spazio. E se le squadre che lo hanno cercato in estate si rifaranno sotto...

Michael Kayode cerca più spazio. ma con un Dodô in queste condizioni e un Raffaele Palladino che, ha trovato il suo blocco di titolari non è semplice ritagliarselo. E quindi a gennaio il terzino di Borgomanero si guarderà intorno. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Via dalla Fiorentina?

E se le squadre che lo avevano cercato in estate torneranno a farsi avanti con offerte favorevoli per tutti potrebbe lasciare la Fiorentina: il classe 2004 potrebbe prendere in considerazione sia il suo addio definitivo alla squadra che in prestito.

Due offerte rispedite al mittente

Nel corso dell'ultima estate sono arrivate proposte da parte di Aston Villa e Brentford che però sono state rispedite al mittente. Il resto è storia recente.