Bocci: "Che dispiacere vedere Kayode così... A Como capiremo tante cose a destra. Sul mercato ero più fiducioso lo scorso anno"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sull'attuale situazione in casa Fiorentina e su alcuni singoli. Queste le sue parole: “Kayode? E' un peccato vederlo così perché è un prodotto del vivaio e mi era piaciuta molto la chiusura ermetica che la società aveva avuto nei confronti di una sua possibile cessione. Ha dimostrato grandi cose, è un giocatore moderno. Certo che con un Dodo così… Vedremo a Como, dove il brasiliano torna dalla nazionale e da un lungo viaggio. Se giocherà ancora lui allora capiremo diverse cose".

E ancora: “Non vedo l'ora che ritorni Gudmundsson, insieme a Kean è il più forte della rosa. Lui insieme a Beltran? Secondo me per ora si alterneranno. La sua forza è il suo essere anarchico in campo. Ora servirà capire le condizioni di tutti e gestire al meglio le energie. Poi servirà un calciomercato importante, anche se su questo aspetto ero più fiducioso lo scorso anno”.