Cronache di Spogliatoio traccia una bella analisi dei giovanissimi prospetti viola per la porta, con la Fiorentina che può vantare due dei più promettenti portieri italiani. Due Tommasi: Martinelli e Vannucchi. E se il primo lo abbiamo imparato a conoscere anche in campo, con le voci che si rincorrono e lo vogliono prossimo secondo portiere viola alle spalle di De Gea, la testata online ci racconta chi è l'estremo difensore classe 2007 viola.

Basket, una questione di famiglia

Una carriera fatta di no, per scegliere la Fiorentina. Vannucchi infatti da piccolo giocava a basket, vista l'altezza e la passione dei genitori: il padre gioca e la madre insegna mini-basket. Ma la passione per il calcio ha prevalso.

Tifoso viola

A 10 anni, poi, le chiamate da Empoli e Livorno, ma la passione per la Fiorentina (della quale è tifoso) ha prevalso ed è rimasto a Firenze. Adesso vanta più di 40 convocazioni in prima squadra. Quest'anno gioca in Primavera, ma spesso di allena con Palladino.

Il no al Bayern

Un altro no è arrivato un anno e mezzo fa, quando lo ha chiamato il Bayern Monaco. “No, grazie. Rimango a Firenze”. E così è arrivato anche il primo contratto da professionista. Già nel giro delle Nazionali giovanili, lo scorso anno lo ha chiamato anche Spalletti a Coverciano per rimpiazzare l'infortunato Provedel. Ora studia con De Gea e Martinelli. Il futuro della Fiorentina è in buone mani.