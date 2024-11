L'ex DS della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla squadra viola e sulle prossime mosse sul mercato della Fiorentina: “Il lavoro in estate della società viola è stato molto buono e le qualità di Palladino sono evidenti. Poi la squadra viola ha ingranato bene, trovando anche una certa continuità. Bravissimi i viola a puntare su un giocatore come Kean, che sta sfruttando al meglio il lavoro della squadra. L'attaccante viola aveva bisogno di un collettivo che lo esaltasse”.

E ancora: “Ora serve equilibrio. Sappiamo come Firenze sia una piazza che si esalta e si deprime alla stessa velocità, ma la squadra ha le qualità per rimanere in alto in classifica. Beltran? Quando l'ho visto in Argentina ha fatto sempre bene. A Firenze ora che la squadra gira, gioca bene anche lui. Hancko? Mi aspettavo la sua crescita, anche se l'ha fatta lontano da Firenze. E' diventato uno dei difensori con il mancino più forti in Europa”.