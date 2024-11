Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla squadra di Palladino. Queste le sue parole: “Commisso? La sua intervista mi ha convinto, perché anche lui sembra aver capito che la Fiorentina può crescere e fare uno step in più, magari tornando in Champions. Credo che il mese che ci separa dall'inizio del mercato passerà abbastanza velocemente e la società si deve muovere subito. Non credo però serva fare molto: un vice Kean che non dia noia all'attaccante viola e un esterno/un altro centrocampista. C'è da valutare meglio sia Pongracic che Moreno, considerando anche che arriverà Valentini”.

E ancora: “L'uomo più importante per la Fiorentina al rientro sarà sempre Kean, perché il suo gioco rende più facile la partita per tutti. Sono curioso di rivedere anche Cataldi, perché è una pedina importantissima con un calendario così fitto”.