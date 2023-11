La Fiorentina scandaglia il mercato degli attaccanti. E il sogno gioca in Francia

L’intenzione della Fiorentina, almeno per il momento, sembra quella di non sfiduciare subito gli attaccanti acquistati in estate e pagati neanche poco: M'Bala Nzola e Lucas Beltran.

Un nome per gennaio

Ma per gennaio qualche nome per potenziare l’attacco comincia già a circolare. Uno su tutti, così come riportato da Tuttosport, è quello di Jonathan David.

Chi è David

E' un centravanti canadese del Lille, classe 2000, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025, non a caso da tempo grande obiettivo pure del Milan. Il quotidiano sportivo lo definisce un ‘sogno’ per la Fiorentina.